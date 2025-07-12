Петербургский ученый, чья компания тестировала «Спутник V», погиб в ДТП под Приозерском

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, установлены личности обоих водителей. За рулем грузовика был 32-летний уроженец Киргизии с русскими ФИО. В России он легально. Установлено, что авария произошла из-за лопнувшего колеса — грузовик вильнул и оказался на встречной полосе, где снес на обочину «Ауди», водитель которой погиб на месте.