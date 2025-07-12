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Петербургский ученый, чья компания тестировала «Спутник V», погиб в ДТП под Приозерском

Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии под Приозерском с участием «Ауди» и фуры. Погиб фармаколог и фармпродюсер Константин Захаров.

Источник: Официальный канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, установлены личности обоих водителей. За рулем грузовика был 32-летний уроженец Киргизии с русскими ФИО. В России он легально. Установлено, что авария произошла из-за лопнувшего колеса — грузовик вильнул и оказался на встречной полосе, где снес на обочину «Ауди», водитель которой погиб на месте.

Оказалось, что автомобиль принадлежал компании «Экселлена», а за рулем был ее владелец Константин Захаров. 47news в беседе с коллегами фармацевта подтвердил его гибель.

«Экселлена» занимается тестированием лекарств. Она же была первой организацией после создателей, которая проверяла вакцину от коронавируса «Спутник V» — за 20 миллионов рублей и при участии 276 добровольцев.

Захаров был организатором исследований различных препаратов, его называют фармпродюсером. Он выпускник военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и кандидат наук.