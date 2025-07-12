В Перми несовершеннолетний закладчик, обвиняемый в 22 преступлениях, отправлен под домашний арест

В Перми передано в суд уголовное дело в отношении подростка, которому вменено 22 преступления по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
По данным следственного управления СКР по Пермскому краю, все свои деяния обвиняемый совершил за три месяца. С января по март он размещал закладки и сообщал потребителям об их расположении через мессенджер. Соответствующие изображения были позже обнаружены в мобильном телефоне подростка.
Установили фигуранта сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю. Следствие собрало достаточную доказательственную базу для передачи дела в суд. Дожидаться суда несовершеннолетний обвиняемый будет дома.