В Перми несовершеннолетний закладчик, обвиняемый в 22 преступлениях, отправлен под домашний арест

По данным следственного управления СКР по Пермскому краю, все свои деяния обвиняемый совершил за три месяца. С января по март он размещал закладки и сообщал потребителям об их расположении через мессенджер. Соответствующие изображения были позже обнаружены в мобильном телефоне подростка.