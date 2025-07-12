Смертельное ДТП на М-5 под Самарой: фура не уступила дорогу и слетела в кювет

Ранним утром 12 июля на трассе М-5 «Урал» произошла серьёзная авария. В Камышлинском районе столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб.
По предварительным данным ГИБДД, мужчина 1960 года рождения за рулём фуры SANY с полуприцепом FOXTANK двигался по федеральной трассе, когда на 1178-м километре (недалеко от развязки «Похвистнево—Клявлино») не уступил дорогу автомобилю, имевшему преимущество.
В результате — лобовое (или почти лобовое) столкновение с другим грузовиком, Volvo в составе полуприцепа Krone, который ехал из Уфы в Самару.
От удара первый грузовик съехал в кювет. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
Спасатели ПСЧ № 120 оперативно прибыли на место, помогли освободить тело из кабины и обеспечили безопасность при ликвидации последствий ДТП.
Второй водитель, 2000 года рождения, пострадал, но выжил — его доставили в больницу. Сейчас полиция продолжает собирать все детали аварии: кто, где, что не заметил и почему так получилось.
А пока напоминание всем водителям: даже если спешите, дорога — не место для авантюр. Особенно на федеральной трассе, где скорость не прощает ошибок.
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