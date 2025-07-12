Под Бердском поезд сбил мужчину с электровелосипедом

По предварительной информации транспортной полиции, пострадавший оказался на путях в момент приближения состава. Машинист, заметив пешехода, предпринял экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. Мужчину с травмами госпитализировали.
Следственно-оперативная группа проводит проверку, устанавливая точное место и обстоятельства выхода пострадавшего на железнодорожное полотно.
Правоохранители напомнили о запрете перехода путей перед приближающимся поездом, особенно на участках с плохой видимостью, подчеркнув, что безопасное расстояние до состава должно составлять не менее 400 метров.