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Потеряла миллионы и жилье: жительница Магнитогорска продала квартиру и перевела деньги мошенникам

В Магнитогорске девушка перевела мошенникам 3 млн рублей от продажи квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники заставили 22-летнюю девушку из Магнитогорска продать квартиру, а затем перевести деньги на свой счет. Обманутая жертва лишалась не только жилья, но и трех миллионов рублей.

Схема началась со звонка лжеоператора связи, выманившего код подтверждения под предлогом продления SIM-карты. Затем «сотрудник Госуслуг» сообщил, что мошенники продают ее квартиру через личный кабинет. Введя девушку в панику, аферисты убедили ее срочно продать недвижимость и перевести выручку на «безопасный счет».

— По словам потерпевшей, дальше было все как в тумане. Мошенники нашли риелтора для потерпевшей, который, не подозревая о мошеннических действиях, помог девушке продать квартиру, — сообщили в полиции Магнитогорска.

Деньги перечислялись шестью транзакциями (2,8 млн руб.) и через онлайн-банк (214 тыс. руб.). После перевода злоумышленники перестали выходить на связь.