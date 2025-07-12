Потеряла миллионы и жилье: жительница Магнитогорска продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Мошенники заставили 22-летнюю девушку из Магнитогорска продать квартиру, а затем перевести деньги на свой счет. Обманутая жертва лишалась не только жилья, но и трех миллионов рублей.
Схема началась со звонка лжеоператора связи, выманившего код подтверждения под предлогом продления SIM-карты. Затем «сотрудник Госуслуг» сообщил, что мошенники продают ее квартиру через личный кабинет. Введя девушку в панику, аферисты убедили ее срочно продать недвижимость и перевести выручку на «безопасный счет».
— По словам потерпевшей, дальше было все как в тумане. Мошенники нашли риелтора для потерпевшей, который, не подозревая о мошеннических действиях, помог девушке продать квартиру, — сообщили в полиции Магнитогорска.
Деньги перечислялись шестью транзакциями (2,8 млн руб.) и через онлайн-банк (214 тыс. руб.). После перевода злоумышленники перестали выходить на связь.