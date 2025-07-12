Начальника отдела полиции Ленинградской области арестовали за взятки

Пресс-служба главка МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила в четверг, что управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД пресекло противоправную деятельность нескольких сотрудников полиции Всеволожского района Ленинградской области, в том числе из числа руководящего состава районного отдела полиции. По предварительным данным, которые привела пресс-служба регионального главка МВД РФ, полицейские с 2023 года за взятки покровительствовали торговле спиртным и сигаретами сомнительного происхождения. В свою очередь, по данным сотрудников УСБ, выходцы одной из стран ближнего зарубежья, платившие за покровительство правоохранителям, реализовывали через торговые точки спиртосодержащую и табачную продукцию сомнительного происхождения, а также привлекали к трудовой деятельности в качестве продавцов своих соотечественников-мигрантов. У фигурантов-полицейских, а также в торговых точках, работе которых они способствовали, прошли обыски, добавили в ведомстве. Сообщалось, что при подтверждении вины правоохранители понесут наказание в установленном законом порядке. Одновременно полиция проверяет законность деятельности предпринимателей, а также легальность работы сотрудников торговых точек, заключили в ведомстве.