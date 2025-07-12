В Татарстане за сутки произошло два смертельных ДТП с вылетом в кювет

В пятницу, 11 июля, в Балтасинском районе водитель автомобиля Mitsubishi попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительной информации, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Он вылетел в кювет и скончался на месте происшествия.
В этот же день схожая авария произошла в Азнакаевском районе. Автомобиль Cherry опрокинулся на бок в кювет. Водитель также погиб. Обстоятельства обоих аварий устанавливаются.
Ранее в Казани в аварии с перевертышем пострадала 10-летняя девочка.