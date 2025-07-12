Автомобиль опрокинулся после ДТП на Минской кольцевой дороге 12 июля

Авария с опрокидыванием автомобиля произошла в субботу, 12 июля 2025 года, на Минской кольцевой автомобильной дороге, на 17 километре ее внутреннего кольца. Как сообщили в ГАИ Минска, ДТП случилось около 12 часов дня.
— Произошло столкновение автомобиля «Opel» и седельного тягача «MAN» с прицепом, в результате которого легковой автомобиль опрокинулся, — отметили в Госавтоинспекции.
К счастью, в аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками отдела ГАИ Заводского района Минска.
Ранее мы писали о том, что в Могилеве поймали 74-летнего серийного вора (читать далее вот тут).