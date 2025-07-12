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На Волге в Самаре перевернулся самодельный плавдом — 1 человека до сих пор ищут

В субботу, 12 июля 2025 года, примерно в 14:40 в Красноглинском районе городского округа Самара произошёл необычный и тревожный инцидент — сильным порывистым ветром опрокинут самодельный плавучий дом.

В субботу, 12 июля 2025 года, примерно в 14:40 в Красноглинском районе городского округа Самара произошёл необычный и тревожный инцидент — сильным порывистым ветром опрокинут самодельный плавучий дом.

На борту находились четверо людей. Трое были спасены спасательными службами. Их личности пока уточняются. Судьба четвёртого остаётся неизвестной — поиски продолжаются.

Для розыска предположительно пропавшего человека привлечены водолазы аварийно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Самарской области.

Работы ведутся в усиленном режиме, с использованием всех доступных средств и техники.

Причины происшествия пока устанавливаются. По предварительной версии, сильный ветер, прошедший в регионе в этот день, стал основным фактором, приведшим к опрокидыванию.

На месте происшествия работают оперативные службы, включая сотрудников ГКУ «ПСС Самарской области». Обеспечивается координация спасательных мероприятий, оказывается помощь пострадавшим.

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