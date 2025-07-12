«Упал прямо в руки мужчины»: в Калининграде прохожий спас ребёнка, который висел на третьем этаже, держась за подоконник

«Он упирался ножками в стену и вот-вот пальчики бы разжались. Тут проходящий мимо мужчина буквально за секунду вспрыгнул на перила магазина, затем на козырек на втором этаже, потянулся к нему и мальчик упал прямо в руки спасителя! Это буквально за мгновения всё произошло…» — взволнованно рассказала Надежда.