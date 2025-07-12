«Упал прямо в руки мужчины»: в Калининграде прохожий спас ребёнка, который висел на третьем этаже, держась за подоконник

В Калининграде прохожий спас пятилетнего мальчика, который вылез в окно третьего этажа и висел, держась за подоконник. Об этом «Клопс» рассказала свидетельница случившегося.
Калининградка Надежда (имя изменено) шла по ул. К. Маркса, услышала детские крики, которые доносились с верхнего этажа дома. Женщина подняла голову и обомлела: ребенок в одном тапочке свисал из окна, держась за подоконник.
«Он упирался ножками в стену и вот-вот пальчики бы разжались. Тут проходящий мимо мужчина буквально за секунду вспрыгнул на перила магазина, затем на козырек на втором этаже, потянулся к нему и мальчик упал прямо в руки спасителя! Это буквально за мгновения всё произошло…» — взволнованно рассказала Надежда.
На место тут же вызвали экстренные службы. Быстро приехала полиция и скорая помощь. Ребёнок не пострадал — мальчика осмотрели медики.
Оказалось, что малыш сидел с пожилым дедушкой, который почти ничего не видит. На ребёнке была грязная и дырявая одежда.
Мама мальчика была на работе в Светлом, до нее пытались дозвониться полицейские. Пенсионер закрыл в квартире окно после того, как внука снял прохожий. Малыша забрали сотрудники полиции. Редакция уточняет обстоятельства происшествия.