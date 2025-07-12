СК возбудил дело после жалоб на стройку «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге

«Атомстройкомплекс» удовлетворил требования мэрии и полностью остановил работы на стройплощадке. Директор ООО «Инпад» Виктор Сальников заверил, что «аварийная ситуация на объекте отсутствует». «Застройщиком выполнено шпунтовое ограждение котлована для снижения зоны влияния нового строительства, ведется мониторинг его положения. По результатам анализа данных геодезического мониторинга, работы, производимые на стройплощадке, не оказывают влияния на состояние конструкций соседнего жилого дома», — сказал он.