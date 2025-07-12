В Екатеринбурге 18 человек эвакуировались из пятиэтажки из-за пожара в электрощитовой

Сигнал о пожаре на 4-м этаже муниципального пятиэтажного жилого дома по улице Предельной поступил 11 июля в 21:14 по местному времени.
«На площади 1 квадратного метра огонь повредил электрощитовую. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 18 человек, из них 3 ребенка», -сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
С огнем боролись 13 человек личного состава и 4 единицы техники. В 21:24 огонь был локализован, в 21:26 открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:40.
Ранее сообщалось, что в уральской столице загорелся торговый павильон, расположенный на остановочном комплексе на улице Кузнецова.