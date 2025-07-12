За сутки в Красноярском крае утонули пять человек

Еще одна новость пришла с севера края. В окрестностях Норильска, на Красных камнях молодой человек на камеру решил спрыгнуть со сколы в озеро. При падении ударился о поверхность воды и пошел ко дну. Очевидцы не смогли его спасти. Потребовалась помощь водолазов.