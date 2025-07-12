За сутки в Красноярском крае утонули пять человек

За двое суток в Красноярском крае утонули пять человек. А всего с начала года уже 31 жертва. Жуткая цифра, которая должна заставить задуматься.
Так, накануне, 11 июля, 47-летний житель Зеленогорска решил искупаться в Серафимовом пруду. Этот заплыв стал последним в его жизни. Следом пришло сообщение из Казачинского района — там на реке Кемь утонул 20-летний житель села Вороковка.
В деревне Песчанка (окрестности Красноярска) утонул 30-летний мужчина. Тридцатой жертвой стал житель села Александровка (Боготольский район), он погиб в реке Чулым.
Еще одна новость пришла с севера края. В окрестностях Норильска, на Красных камнях молодой человек на камеру решил спрыгнуть со сколы в озеро. При падении ударился о поверхность воды и пошел ко дну. Очевидцы не смогли его спасти. Потребовалась помощь водолазов.
Спасатели обращают внимание, что все перечисленные мест гибели не предназначены для купания.