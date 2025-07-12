Четверо воронежцев получили тепловой удар на фоне аномальной жары

У четверых из них диагностирован тепловой удар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В указанный период медики четыре раза выезжали по вызовам скорой помощи, связанным с симптомами перегрева, ещё двое пострадавших самостоятельно обратились в травмпункты.
Отмечается, что в четверг, 9 июля, была зафиксирована рекордная температура — воздух в городе прогрелся до +35,7°C, побив 71-летний температурный максимум. Такие данные приводит региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На фоне сохраняющейся жары в регионе вновь продлён оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 июля, температура в Воронежской области может вновь достичь +40°C. Предупреждение будет действовать с 06:00 до 18:00.