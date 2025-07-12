Четверо воронежцев получили тепловой удар на фоне аномальной жары

На фоне сохраняющейся жары в регионе вновь продлён оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 июля, температура в Воронежской области может вновь достичь +40°C. Предупреждение будет действовать с 06:00 до 18:00.