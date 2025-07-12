Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо воронежцев получили тепловой удар на фоне аномальной жары

С 7 по 11 июля в Воронеже шесть человек обратились за медицинской помощью из-за перегрева на фоне аномальной жары.

Источник: РИА "Новости"

У четверых из них диагностирован тепловой удар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В указанный период медики четыре раза выезжали по вызовам скорой помощи, связанным с симптомами перегрева, ещё двое пострадавших самостоятельно обратились в травмпункты.

Отмечается, что в четверг, 9 июля, была зафиксирована рекордная температура — воздух в городе прогрелся до +35,7°C, побив 71-летний температурный максимум. Такие данные приводит региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На фоне сохраняющейся жары в регионе вновь продлён оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 июля, температура в Воронежской области может вновь достичь +40°C. Предупреждение будет действовать с 06:00 до 18:00.