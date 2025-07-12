В Волгоградской области фура въехала в легковушку

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу, 12 июля, на 41-м км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск примерно в 12.50 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Киа Рио» и двух грузовиков — «Шахман» и МАЗ.