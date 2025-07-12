В Североуральске дезинфицируют общественные места из-за инфекции

В Североуральском муниципальном округе зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции не только в городской черте, но и в прилегающих населённых пунктах. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Иван Воротов на совещании в горадминистрации.
Его коллега Елена Серёгина поделилась опытом успешного противодействия ЭВИ, который был наработан в 2022 году во время существенного сезонного всплеска заболеваемости в Серове.
Перед компаниями, обслуживающими жилой фонд, поставлена задача проводить дезинфекцию в местах общего пользования, включая подъезды и детские игровые зоны. Предприятия общественного питания получили от Роспотребнадзора инструкции, призванные предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Кроме того, дезинфекция общественного транспорта, включая корпоративные автобусы СУБРа, будет проводиться после каждого завершённого маршрута.
Несмотря на отсутствие возбудителя ЭВИ в водопроводной воде Североуральского муниципального округа, рекомендуется соблюдать профилактические меры. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают контролировать качество воды. МУП «Североуральский Водоканал» осуществляет усиленное хлорирование воды.
Напомним, 11 июля в Североуральске должен был пройти концерт по случаю дня города. Но по рекомендации Роспотребнадзора его перенесли.