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Милиция вернула 400 тысяч долларов, которые пенсионер из Минска отдал мошенникам

400 тысяч долларов, которые минский пенсионер отдал мошенникам, милиция смогла вернуть.

Источник: Комсомольская правда

Милиция вернула 400 тысяч долларов, которые 73-летний пенсионер из Минска, директор частной фирмы, отдал мошенникам. Подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.

В июне-2025 на городской телефон 73-летнего пенсионера, который является директором частной фирмы, позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Белтелкома».

Он сообщил: надо перезаключить договор, для этого требуются паспортные данные пенсионера. Тот, потеряв бдительность, их предоставил.

Буквально сразу же на мобильный телефон мужчины поступил следующий звонок: на сей раз звонивший представился сотрудником Следственного комитета. Псевдоследователь якобы пытался предостеречь мужчину от звонивших мошенников. Он передал минчанина сообщнице.

— Она сообщила, что находящимися на банковском счете пенсионера деньгами пытаются завладеть неизвестные. Не давая времени для адекватной оценки происходящего, аферистка с целью «предотвращения хищения и сохранности денег» предложила снять их со счета для передачи курьеру, — рассказали правоохранители.

Мужчина этому поверил, далее он четко следовал инструкции и через несколько дней снял со своего банковского счета 400 тысяч долларов.

В тот же вечер к нему на дом приехала женщина-курьер, она сказала условное кодовое слово — «активация», после чего пенсионер передал ей пакет с деньгами.

Прошло время, мужчина обещанного возврата денег, разумеется, не дождался, понял, что стал жертвой аферистов и обратился в милицию.

Следователи установили личность женщины-курьера, ею оказалась 68-летняя пенсионерка. Однако и ее мошенники использовали «в темную».

В ходе следственных мероприятий было установлено, что злоумышленники под предлогом декларирования средств обманом завладели и ее деньгами.

— Обеспокоенная пенсионерка выполняла все указания звонивших в надежде вернуть свои сбережения. Только прибыв в Москву, женщина решилась заглянуть в пакет, полученный от минчанина, в котором обнаружила крупную сумму денег, — рассказали в СК Беларуси.

Увидев деньги, женщина поняла — она стала инструментом в руках мошенников, она тотчас вернулась в белорусскую столицу, где ее и задержали милиционеры непосредственно при выходе из поезда.

Вся сумма — 400 тысяч долларов — изъята в полном объеме.

Сейчас следователи устанавливают всех лиц, которые причастны к реализации этой преступной схемы, которая, к счастью, не увенчалась успехом.

Ранее мы писали о том, что в Минлесхозе установили площадь лесов, которые пострадали от ураганов, прошедших по Беларуси накануне (читать подробности вот тут).