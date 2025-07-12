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В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами

В Петербурге прогулочное судно с пассажирами потеряло ход из-за технеисправности.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор «Восход-67» потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 12 июля из-за технической неисправности метеор “Восход-67” потерял ход. На борту находились 70 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет, повреждений корпуса нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры продолжили экскурсионный маршрут на судне «Метеор-171».

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров.