В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор «Восход-67» потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.