Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Кубани после падения беспилотников в полях произошли возгорания

В Динском и Тимашевском районах Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников в полях произошли возгорания. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Источник: Коммерсантъ

В Динском районе после падения обломков БПЛА на убранном поле около станицы Пластуновской произошло возгорание стерни.

В станице Незаймановской Тимашевского района загорелось пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса площадью 3 га. Вместе с тем в станице Медведовской огонь локализовали на площади в 4 га.

Все возгорания ликвидированы, пострадавших и разрушений нет. На участках работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Угроза беспилотной опасности на территории Кубани отменена, сообщили в приложении МЧС России. Оповещение о возможной атаке БПЛА было разослано жителям региона около 10:40 по московскому времени.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше