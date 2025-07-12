В двух районах Кубани после падения беспилотников в полях произошли возгорания

В Динском районе после падения обломков БПЛА на убранном поле около станицы Пластуновской произошло возгорание стерни.
В станице Незаймановской Тимашевского района загорелось пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса площадью 3 га. Вместе с тем в станице Медведовской огонь локализовали на площади в 4 га.
Все возгорания ликвидированы, пострадавших и разрушений нет. На участках работают сотрудники оперативных и специальных служб.
Угроза беспилотной опасности на территории Кубани отменена, сообщили в приложении МЧС России. Оповещение о возможной атаке БПЛА было разослано жителям региона около 10:40 по московскому времени.