Два человека пострадали в ДТП с косулей на Южном обходе Калининграда

«По оперативной информации, 12.07.2025 около 05 часов 03 минут на автодороге “Южный обход города Калининграда” водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на внезапно выбежавшее животное (косулю) с последующим съездом в придорожный кювет. В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.