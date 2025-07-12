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Два человека пострадали в ДТП с косулей на Южном обходе Калининграда

Водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Фото: пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

На автодороге «Южный обход Калининграда» произошло ДТП из-за внезапно выбежавшей на проезжую часть косули. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, 12.07.2025 около 05 часов 03 минут на автодороге “Южный обход города Калининграда” водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на внезапно выбежавшее животное (косулю) с последующим съездом в придорожный кювет. В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.