67-летний мужчина пропал в садоводстве в Иркутском районе

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина может быть дезориентирован в пространстве. На вид ему 67−70 лет, худощавого телосложения, седые волосы, зелёные глаза, европейский тип лица, рост около 180 см, слегка сутулится. Был одет в голубые шорты, чёрные шлёпанцы, верхняя одежда отсутствовала. При себе не имел сотового телефона, банковских карт и денег.