Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

67-летний мужчина пропал в садоводстве в Иркутском районе

Об исчезновении Леонида Павлюка сообщил его сын.

Полицейские разыскивают 67-летнего Леонида Павлюка в Иркутском районе. Об исчезновении мужчины правоохранителям сообщил его сын. По словам родственника пропавшего, его отец ушел из дома в СНТ «Авиатор-2» на улице Земляничной около 16.00 сегодня, 12 июля, и до настоящего времени не вернулся, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина может быть дезориентирован в пространстве. На вид ему 67−70 лет, худощавого телосложения, седые волосы, зелёные глаза, европейский тип лица, рост около 180 см, слегка сутулится. Был одет в голубые шорты, чёрные шлёпанцы, верхняя одежда отсутствовала. При себе не имел сотового телефона, банковских карт и денег.