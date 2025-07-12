Мирный житель погиб при ударе ВСУ по частному дому в белгородском Шебекино

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина. Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении в Telegram-канале.