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Мирный житель погиб при ударе ВСУ по частному дому в белгородском Шебекино

Мирный житель погиб в результате удара боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по белгородскому Шебекино. Об этом 12 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина. Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибшего. Кроме того, по его словам, в результате атаки украинских боевиков еще один дом получил значительные разрушения, в четырех частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы, повреждения получили три автомобиля.

Гладков ранее в этот же день сообщил, что в Белгороде беспилотники ВСУ нанесли удары по двум социальным объектам, в результате чего произошло возгорание кровли спорткомплекса «Белгород Арена». Предварительно, пострадавших нет.