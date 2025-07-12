Под Вологдой обрушился мост, по которому шел крестный ход

В ноябре в Джанкойском районе Крыма также обрушился мост. В результате пострадали два человека — водитель грузовика и владелец легкового автомобиля. СК назвал причиной обрушения движение по дороге перегруженного большегруза. В МЧС позднее уточнили, что в фуре было около 30 т груза, хотя у моста стоял знак об ограничении движения по переправе с весом более 18 т.