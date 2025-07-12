Смертельное застолье: в Гомеле за неделю погибли трое мужчин

Медики объясняют: когда пища перекрывает дыхательные пути, организм рефлекторно пытается вдохнуть глубже, что лишь усугубляет ситуацию. Без немедленной помощи человек может умереть за несколько минут. Извлечение инородного тела при полном перекрытии дыхательных путей крайне затруднено.