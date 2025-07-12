Смертельное застолье: в Гомеле за неделю погибли трое мужчин

Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз, официальная причина смертей — удушье: мужчины подавились едой. Двое не справились с куском мяса, один — с салом.
Медики объясняют: когда пища перекрывает дыхательные пути, организм рефлекторно пытается вдохнуть глубже, что лишь усугубляет ситуацию. Без немедленной помощи человек может умереть за несколько минут. Извлечение инородного тела при полном перекрытии дыхательных путей крайне затруднено.
Все трое погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Это, по словам экспертов, усугубляет риск, так как притупляет контроль над глотанием и замедляет реакцию.
Как снизить риск
Врачи рекомендуют:
не злоупотреблять алкоголем, особенно за едой;
- не говорить во время приема пищи;
- знать основы первой помощи при удушье;
- следить за состоянием зубов — для полноценного пережевывания.
Консервированные грибы привели к реанимации
В июле 2025 года житель Волковысского района оказался в реанимации с диагнозом «ботулизм» после употребления домашних консервированных грибов.
Мужчина несколько дней лечился сам, но при появлении проблем с дыханием и глотанием был вынужден вызвать скорую.
По словам врачей, без своевременного введения антитоксической сыворотки смертность при ботулизме достигает 70%.