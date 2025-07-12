В Симферополе автобус врезался в ограждение: пострадали четыре человека

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Предварительно, 55-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и врезался в ограждение. Четыре человека получили травмы.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Прокуратура Крыма взяла на контроль ход и результаты проверки по факту произошедшего.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозок пассажиров общественным транспортом», — уточнили в ведомстве.