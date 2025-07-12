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Сувениры с нацистской символикой продавала в ТЦ жительница Нововоронежа

Суд над горожанкой уже состоялся. Продать сувениры с запрещенными символами 32-летняя женщина пыталась в минувшем мае.

Источник: ГУ МВД

еализовывался товар в киоске сувенирной продукции на территории одного из местных торговых центров. Женщина не только продавала сувениры, но и еще открыто демонстрировала их (напомним, что публичное распространение нацистской символики в нашей стране запрещено). В итоге в отношении жительницы Нововоронежа составили протокол об административном нарушении.

Состоялся суд, где женщину признали виновной. Ей придется заплатить 1000 рублей штрафа. В марте этого года, как писал наш портал, еще один житель Воронежской области попал под суд за демонстрацию запрещенной символики. Изображения опубликовал в телеграм-канале житель Борисоглебска.

Кроме того, мужчина разместил ролик с негативными комментариями в сторону лиц другой национальности. В итоге жителя региона оштрафовали на 1000 и 10 000 рублей.