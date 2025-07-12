Сувениры с нацистской символикой продавала в ТЦ жительница Нововоронежа

еализовывался товар в киоске сувенирной продукции на территории одного из местных торговых центров. Женщина не только продавала сувениры, но и еще открыто демонстрировала их (напомним, что публичное распространение нацистской символики в нашей стране запрещено). В итоге в отношении жительницы Нововоронежа составили протокол об административном нарушении.