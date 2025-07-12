В Волгоградской области девять мигрантов задержаны за преступления

В Волжском Волгоградской области полицейские провели новый рейд по местам проживания мигрантов, общежитиям города, общественным пространствам. Задержаны 12 человек, среди них 9 иностранцев, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. Все они были в розыске за ранее совершенные преступления.
Как рассказали в полиции региона, в ходе рейда проверяли законность проживания в Волгоградской области и вообще в стране. Также искали незарегистрированное оружие и тех, кто бегает от военкомата.
— Доставленные в отделение полиции дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД, — прокомментировали в МВД.