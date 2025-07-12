Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области девять мигрантов задержаны за преступления

Иностранных рабочих задержали в ходе рейда по общежитиям.

Источник: РИА "Новости"

В Волжском Волгоградской области полицейские провели новый рейд по местам проживания мигрантов, общежитиям города, общественным пространствам. Задержаны 12 человек, среди них 9 иностранцев, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. Все они были в розыске за ранее совершенные преступления.

Как рассказали в полиции региона, в ходе рейда проверяли законность проживания в Волгоградской области и вообще в стране. Также искали незарегистрированное оружие и тех, кто бегает от военкомата.

— Доставленные в отделение полиции дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД, — прокомментировали в МВД.