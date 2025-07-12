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При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек

МЧС: 5 человек спасены, один погиб в результате ЧП с судном на Волге под Самарой.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

САМАРА, 12 июл — РИА Новости. Пять человек спасли из затонувшего судна под Самарой, одна женщина погибла, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Самарской области.

Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 13.40 мск получили данные об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары. Изначально сообщалось, что в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательная служба региона спасла трех человек, поиски еще одного продолжались.

Позже в региональном главке МЧС уточнили, что опрокинулось маломерное судно — винтовой буксир. По обновленным данным, на судне находились шесть человек.

«Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению пяти человек, погибла 34-летняя женщина», — говорится в сообщении областного ГУМЧС России.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что судно опрокинулось из-за сильного ветра и затонуло. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.