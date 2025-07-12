При опрокидывании судна на Волге в Самарской области погиб один человек

Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 13.40 мск получили данные об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары. Изначально сообщалось, что в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательная служба региона спасла трех человек, поиски еще одного продолжались.