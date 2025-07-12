Мошенники «развели» 73-летнего мужчину на 400 тысяч долларов

Женщина-курьер была найдена и допрошена. Она рассказала, что сама стала жертвой мошенников и выполняла их указания в надежде вернуть собственные сбережения. Она повезла «посылку» в Москву и решила заглянуть в пакет, полученный от мужчины. Увидев крупную сумму, она решила вернуться в Минск и была задержана при выходе из поезда.