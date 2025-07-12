Мошенники «развели» 73-летнего мужчину на 400 тысяч долларов

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Телефонные аферисты обманули 73-летнего мужчину и выманили у него 400 тысяч долларов, сообщила в субботу пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
По информации СК, мужчине, который владеет частной фирмой, позвонил мошенник, который представился сотрудником «Белтелекома» и сообщил о необходимости перезаключить договор об оказании услуг связи. Тот, в свою очередь, предоставил аферисту свои паспортный данные.
Затем последовал звонок от якобы сотрудника СК, который «предостерег» от мошенников, а затем уже за дело взялась женщина, посоветовавшая «спасти» сбережения, взять их из банка и передать курьеру.
«Опасаясь потери накопленных сбережений, потерпевший четко следовал инструкции, оформил предварительную заявку в банке, после рассмотрения которой, спустя пару дней, получил свой капитал», — рассказали в СК.
Затем к мужчине приехала курьер, назвавшая кодовое слово «активация», и забрала деньги. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.
Женщина-курьер была найдена и допрошена. Она рассказала, что сама стала жертвой мошенников и выполняла их указания в надежде вернуть собственные сбережения. Она повезла «посылку» в Москву и решила заглянуть в пакет, полученный от мужчины. Увидев крупную сумму, она решила вернуться в Минск и была задержана при выходе из поезда.
Отмечается, что вся сумма была изъята. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, устанавливаются все причастные к преступлению.