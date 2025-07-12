Суд арестовал виновника ДТП на Бережковской набережной

Автомобиль был позднее обнаружен во 2-м Сетуньском проезде. Все люди, находившиеся на момент ДТП в автомобиле, были задержаны. По предварительным данным прокуратуры, за рулем находился студент 23 лет. Также в машине находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.