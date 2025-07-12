В Феодосии обезвредили 13 боеприпасов, сохранившихся со времен войны

В Феодосии специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов обнаружили и ликвидировали 13 взрывоопасных предметов, сохранившихся до наших дней со времен войны. Об этом стало известно от пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Крым.