Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии обезвредили 13 боеприпасов, сохранившихся со времен войны

Среди взрывоопасных предметов были артснаряды, авиабомба и мины.

Источник: МЧС Крыма

В Феодосии специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов обнаружили и ликвидировали 13 взрывоопасных предметов, сохранившихся до наших дней со времен войны. Об этом стало известно от пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Среди обнаруженных опасных предметов были 9 артиллерийских снарядов, авиабомба и 3 мины для минометов. Для проведения работ были привлечены шесть специалистов и две единицы специализированной техники.

МЧС напоминает, что при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.