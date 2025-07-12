Ураган в Самарской области 12 июля повалил деревья и повредил машины

Также стихия разгулялась в поселке Гранный в Новокуйбышевске. Фотографиями с места с «КП-Самара» поделились подписчики. На них видно, что ветер повалил много крупных деревьев рядом с пляжем, где в этот момент отдыхало много людей. Деревья падали на машины и заблокировали проезд.