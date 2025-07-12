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Ураган в Самарской области 12 июля повалил деревья и повредил машины

На Самарскую область 12 июля обрушился ураган.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозировали 12 июля ухудшение погоды в Самарской области. И, действительно, на регион обрушился сильный ветер. Непогода бушевала не так долго, но оставила после себя неприятные последствия.

Ураган прошелся в поселке Волжский под Самарой. Жители в соцсетях пишут, что он бушевал всего 15 минут, но повалил много деревьев и веток.

Также стихия разгулялась в поселке Гранный в Новокуйбышевске. Фотографиями с места с «КП-Самара» поделились подписчики. На них видно, что ветер повалил много крупных деревьев рядом с пляжем, где в этот момент отдыхало много людей. Деревья падали на машины и заблокировали проезд.

А на Волге 12 июля из-за сильного ветра утонуло судно, погибла 34-летняя женщина.