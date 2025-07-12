Названа причина пролета самолета Ан-124 над Киевом

В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино практически не пострадал за время проведения специальной военной операции. TWZ ссылается на пользователя @TheIntelFrog из социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), который предположил, что самолет мог находиться в Киеве с марта 2021 года, а его перебазирование в Европу связано с необходимостью проведения ремонта или технического обслуживания.