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Названа причина пролета самолета Ан-124 над Киевом

Грузовой самолет Ан-124−100 с регистрационным номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий. По информации украинской стороны, самолет был эвакуирован из Украины и направлен в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов», пишет американское издание TWZ.

Источник: Газета.Ру

В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино практически не пострадал за время проведения специальной военной операции. TWZ ссылается на пользователя @TheIntelFrog из социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), который предположил, что самолет мог находиться в Киеве с марта 2021 года, а его перебазирование в Европу связано с необходимостью проведения ремонта или технического обслуживания.

Также издание обратило внимание на спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были зафиксированы два относительно исправных самолета Ан-124.

11 июля сообщалось о появлении в небе над Киевом гражданского самолета Ан-124−100 авиакомпании «Антонов». Это произошло впервые с начала спецоперации.