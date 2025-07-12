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В Самаре дерево упало на палатку и насмерть задавило двух отдыхающих

Два человека погибли в Самаре 12 июля из-за урагана.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв стихии, которая обрушилась на Самарскую область днем 12 июля, растет. Еще два человека погибли в Красноглинском районе Самары из-за урагана. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, который в эти сутки дежурит в облправительстве.

— Ураганным ветром повалило дерево, и оно упало на палатку с отдыхающими, — сообщил Михаил Смирнов.

В результате этого происшествия и погибли два человека.

Ранее в Самарской области ураган повалил деревья и повредил машины. А на Волге в Красноглинском районе опрокинулось судно, погибла 34-летняя женщина.