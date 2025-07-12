Молния ударила в Останкинскую башню

«Более 85% молний исходят не из атмосферы в башню, а из башни в атмосферу. Источник молний в облака — антенная часть башни. Высота телебашни способствует иным процессам молниеобразования, чем у наземных сооружений. С обычными жилыми домами такого не происходит», — отмечается в сообщении.