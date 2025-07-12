Молния ударила в Останкинскую башню

Молния ударила в телебашню из-за ливней.
Молния ударила в Останкинскую телебашню на фоне сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые обрушились на Москву и Подмосковье вечером 12 июля. Кадры попадания молнии опубликовал telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Более 85% молний исходят не из атмосферы в башню, а из башни в атмосферу. Источник молний в облака — антенная часть башни. Высота телебашни способствует иным процессам молниеобразования, чем у наземных сооружений. С обычными жилыми домами такого не происходит», — отмечается в сообщении.
Останкинская башня является самым высоким молниеотводом в столице. Как сообщается на официальном сайте башни, ее высота (540 метров) создает повышенную напряженность электрического поля в этом районе.
Ранее непогода уже привела к серьезным последствиям в Москве: ураганный ветер сорвал крышу с одного из медицинских комплексов города. По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты продолжают мониторинг погодной ситуации и призывают жителей региона соблюдать осторожность во время грозы.