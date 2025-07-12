Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молния ударила в Останкинскую башню

Молния ударила в Останкинскую телебашню на фоне сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые обрушились на Москву и Подмосковье вечером 12 июля. Кадры попадания молнии опубликовал telegram-канал «Осторожно, Москва».

Молния ударила в телебашню из-за ливней.

Молния ударила в Останкинскую телебашню на фоне сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые обрушились на Москву и Подмосковье вечером 12 июля. Кадры попадания молнии опубликовал telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Более 85% молний исходят не из атмосферы в башню, а из башни в атмосферу. Источник молний в облака — антенная часть башни. Высота телебашни способствует иным процессам молниеобразования, чем у наземных сооружений. С обычными жилыми домами такого не происходит», — отмечается в сообщении.

Останкинская башня является самым высоким молниеотводом в столице. Как сообщается на официальном сайте башни, ее высота (540 метров) создает повышенную напряженность электрического поля в этом районе.

Ранее непогода уже привела к серьезным последствиям в Москве: ураганный ветер сорвал крышу с одного из медицинских комплексов города. По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты продолжают мониторинг погодной ситуации и призывают жителей региона соблюдать осторожность во время грозы.