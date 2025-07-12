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В Самаре дерево упало на палатку с туристами, есть погибшие

В Самаре ураганный ветер повалил дерево, оно упало на палатку с людьми.

Источник: Комсомольская правда

В Красноглинском районе Самары ураганный ветер стал причиной падения дерева на палатку, в которой находились люди. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.

«Эти сутки дежурю в правительстве. К сожалению, плохие новости: на Волге происшествие с плавучим домом, погибла девушка. В Красноглинском районе ураганным ветром повалило дерево, упало на палатку с отдыхающими, погибло два человека», — написал чиновник в своем блоге.

Позже Смирнов добавил, что за прошедшие сутки в Самаре утонуло два человека. Он отметил, что двое молодых ребят не смогли выплыть из реки Большой Кинель в Похвистневском районе.

Ранее KP.RU сообщил, что в Вологодской области обрушился мост, который соединял два населенных пункта. В результате инцидента пострадало восемь человек. Отмечается, что обрушение моста произошло во время крестного хода, посвященного церковному празднику Дню Петра и Павла.