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Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 гектаров

Природный пожар площадью 40 гектаров в Крыму продолжают локализовать спасатели.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в Симферопольском районе Крыма охватил площадь в 40 гектаров. Эту информацию рассказали в управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

Как известно, возгорание произошло 12 июля в районе села Прудовое, где огонь быстро распространился по сухой траве и лесному массиву. Изначально площадь пожара оценивалась в 21 гектар, однако из-за сильного ветра и сложных погодных условий огонь вскоре занял вдвое большую территорию.

«Общая площадь 40 гектаров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что спасательные службы продолжают борьбу с распространением пламени и принимают меры по локализации очага.

Ранее KP.RU сообщал о крупном природном пожаре в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, где огонь распространился уже на 30 гектаров. В ликвидации возгорания участвуют 28 местных спасателей.