Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 гектаров

Как известно, возгорание произошло 12 июля в районе села Прудовое, где огонь быстро распространился по сухой траве и лесному массиву. Изначально площадь пожара оценивалась в 21 гектар, однако из-за сильного ветра и сложных погодных условий огонь вскоре занял вдвое большую территорию.