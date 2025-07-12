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Пенсионера арестовали за изнасилование собаки

В индийском штате Махараштра полиция возбудила уголовное дело против 67-летнего мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над собакой.

В индийском штате Махараштра полиция возбудила уголовное дело против 67-летнего мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над собакой. Об этом пишут местные СМИ.

По словам представителя полиции, инцидент произошел в деревне Мауза Дханоди, где подозреваемый был замечен местными жителями за надругательством над животным возле школы.

После сообщения от свидетелей активист по защите прав животных обратился в полицию с жалобой.

Было возбуждено уголовное дело, изверга арестовали.

Ранее в Индии толпа линчевала подростка-насильника.