Пенсионера арестовали за изнасилование собаки

В индийском штате Махараштра полиция возбудила уголовное дело против 67-летнего мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над собакой. Об этом пишут местные СМИ.
По словам представителя полиции, инцидент произошел в деревне Мауза Дханоди, где подозреваемый был замечен местными жителями за надругательством над животным возле школы.
После сообщения от свидетелей активист по защите прав животных обратился в полицию с жалобой.
Было возбуждено уголовное дело, изверга арестовали.
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