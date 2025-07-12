Вскрылась шокирующая причина нападения подростка с молотком на девочек в Домодедово

Это явление было исследовано в британском сериале «Переходный возраст», который вышел в 2025 году. Подросток. убивший девочку в сериале. был инцелом (Incels — сокращение от involuntary celibates, что можно перевести как «те, кто непреднамеренно воздерживается от секса» или «вынуждены соблюдать целибат» — Ред.). Такие лица обвиняют представителей противоположного пола в своем одиночестве и вынужденном сексуальном воздержании.