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Вскрылась шокирующая причина нападения подростка с молотком на девочек в Домодедово

16-летний подросток, который был задержан за жестокое нападение с молотком и железным прутом на двух девочек в районе СНТ возле Домодедово, объяснил почему совершил этот поступок.

16-летний подросток, который был задержан за жестокое нападение с молотком и железным прутом на двух девочек в районе СНТ возле Домодедово, объяснил почему совершил этот поступок. По его словам, он ненавидит лиц женского пола.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, подросток признался во время допроса, что мотивом его нападения стала мизогиния — ненависть, неприязнь или предубеждение по отношению к женщинам.

Это явление было исследовано в британском сериале «Переходный возраст», который вышел в 2025 году. Подросток. убивший девочку в сериале. был инцелом (Incels — сокращение от involuntary celibates, что можно перевести как «те, кто непреднамеренно воздерживается от секса» или «вынуждены соблюдать целибат» — Ред.). Такие лица обвиняют представителей противоположного пола в своем одиночестве и вынужденном сексуальном воздержании.