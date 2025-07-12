Ураган в Самаре: падение дерева унесло 2 жизни в Красноглинском районе

В Самарской области резко ухудшилась погода — и за одни сутки произошло сразу несколько трагических происшествий.
Всё началось с того, что в Красноглинском районе города внезапный ураганный ветер повалил дерево прямо на палатку, где находились отдыхающие. В результате двое погибли.
Председатель правительства региона Михаил Смирнов сообщил эту страшную новость в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что этим же вечером на Волге перевернулось судно — выжило пятеро, а вот женщина пропала без вести, и позже её тело нашли. Об этом ранее рассказал «МК в Самаре».
Еще одна трагедия случилась в Похвистневском районе: двое молодых людей утонули в реке Большой Кинель.
По предварительным данным, всё произошло на фоне сильного ветра и ухудшения погодных условий.
Как пояснили в МЧС, в этот день на воде было особенно опасно — порывы ветра достигали критической силы.
Именно это и могло стать причиной опрокидывания маломерного судна. Прокуратура уже начала проверку.
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