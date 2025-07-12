Бабушка девочки, покалеченной в Подмосковье, раскрыла подробности нападения

Одна из девочек, на которую напал 16-летний подросток в подмосковном Домодедове, находится в тяжелом состоянии, без сознания. Об этом в субботу, 12 июля, сообщила ее бабушка.
Она отметила, что врачи на данный момент «ничего не говорят» о состоянии ее внучки. Женщина отметила, что узнала о произошедшем от матери второй девочки.
— Сказала, что на них напали где-то. Я побежала, дедушка старшей девочки на машине нас туда отвез. Ну и там мы нашли мою внучку. Как и что произошло, я не знаю. Это надо спрашивать у старшей девочки. Она тоже в больнице. Говорят, что он напал на них, старшая побежала в нашу сторону, моя побежала в сторону СНТ. Ну и все, он, наверное, ее и догнал, — сказала родственница пострадавшей.
Она добавила, что девочки дружили и не были знакомы с подростком, поскольку он был из деревни Борисово, передает ТАСС.
О произошедшем стало известно 12 июля. Согласно данным полиции, подросток встретил девушек на лесной дороге, распылил в их сторону газовый баллончик и несколько раз ударил их по голове молотком, после чего скрылся. Он рассказал, что напал на школьниц из-за ненависти к женщинам, а на вопрос, раскаивается ли он в содеянном, ответил «возможно».