Бабушка девочки, покалеченной в Подмосковье, раскрыла подробности нападения

— Сказала, что на них напали где-то. Я побежала, дедушка старшей девочки на машине нас туда отвез. Ну и там мы нашли мою внучку. Как и что произошло, я не знаю. Это надо спрашивать у старшей девочки. Она тоже в больнице. Говорят, что он напал на них, старшая побежала в нашу сторону, моя побежала в сторону СНТ. Ну и все, он, наверное, ее и догнал, — сказала родственница пострадавшей.