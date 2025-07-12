Подросток, напавший на школьниц в Подмосковье, попытался оправдаться: заявил о ненависти к женщинам

Напавший с молотком на девочек-подростков в Подмосковье объяснил свой поступок ненавистью к женщинам. Об этом рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Обвиняемый заявил, что испытывает мизогинию — выраженную ненависть к женщинам. При этом подросток не смог дать внятного ответа, раскаивается ли он в содеянном. Но все же подтвердил, что это он виновен в попытке убийства школьниц. Позже он показал правоохранителям, куда спрятал молоток и окровавленную одежду.
Ранее KP.RU сообщил, что в садовом товариществе недалеко от аэропорта Домодедово 11 июля неизвестный напал на двух девочек-подростков и пытался убить. Местные жители изначально думали, что в районе орудует маньяк, но на деле преступником оказался 16-летний подросток. Вначале он напал на своих жертв с молотком, а потом, когда одна девочка попыталась убежать, он преступник пырнул ее ножом. Сейчас обе пострадавшие находятся в больнице, она — в реанимации.