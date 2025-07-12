Подросток, напавший на школьниц в Подмосковье, попытался оправдаться: заявил о ненависти к женщинам

Ранее KP.RU сообщил, что в садовом товариществе недалеко от аэропорта Домодедово 11 июля неизвестный напал на двух девочек-подростков и пытался убить. Местные жители изначально думали, что в районе орудует маньяк, но на деле преступником оказался 16-летний подросток. Вначале он напал на своих жертв с молотком, а потом, когда одна девочка попыталась убежать, он преступник пырнул ее ножом. Сейчас обе пострадавшие находятся в больнице, она — в реанимации.