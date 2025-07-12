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Подросток вылетел из авто после жуткой аварии на трассе в Подмосковье

Прокуратура Московской области сообщила о гибели 13-летнего мальчика в ДТП с грузовиком. Трагический инцидент произошёл на 56-м километре трассы М-7 «Волга».

Источник: Life.ru

Авария случилась примерно в 17:30 по московскому времени. Предварительно установлено, что женщина-водитель легкового автомобиля, совершая обгон, не справилась с управлением и врезалась в грузовик. В результате ДТП погиб 13-летний пассажир легковушки, который не был пристёгнут — он вылетел из машины.

От полученных травм мальчик скончался на месте. В прокуратуре отметили, что по факту случившегося проводится проверка, ход которой контролирует ведомство.

Ранее сегодня сообщалось, что пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае. Трагедия произошла на федеральной трассе Бийск — Белокуриха в двух километрах от села Смоленское.