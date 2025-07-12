Подросток вылетел из авто после жуткой аварии на трассе в Подмосковье

Авария случилась примерно в 17:30 по московскому времени. Предварительно установлено, что женщина-водитель легкового автомобиля, совершая обгон, не справилась с управлением и врезалась в грузовик. В результате ДТП погиб 13-летний пассажир легковушки, который не был пристёгнут — он вылетел из машины.