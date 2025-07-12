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Подвергшаяся нападению в Домодедове школьница находится в тяжелом состоянии

В Подмосковье 16-летний подросток накинулся с молотком на двух девочек.

Источник: Аргументы и факты

Одна из школьниц, которая подверглась нападению в Подмосковье, находится в больнице тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщила ее бабушка, передает ТАСС.

13-летняя пострадавшая лежит в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.

Напомним, 12 июля, в подмосковном Домодедове 16-летний подросток накинулся с молотком на двух девочек. Одной удалось скрыться, а другую обнаружили без сознания в лесу.

Ранее напавший на девочек подросток объяснил свои действия неприязнью к женщинам. Злоумышленник распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове.