Подвергшаяся нападению в Домодедове школьница находится в тяжелом состоянии

Одна из школьниц, которая подверглась нападению в Подмосковье, находится в больнице тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщила ее бабушка, передает ТАСС.
13-летняя пострадавшая лежит в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.
Напомним, 12 июля, в подмосковном Домодедове 16-летний подросток накинулся с молотком на двух девочек. Одной удалось скрыться, а другую обнаружили без сознания в лесу.
Ранее напавший на девочек подросток объяснил свои действия неприязнью к женщинам. Злоумышленник распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове.