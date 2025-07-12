Из-за урагана 12 июля в Самаре падали деревья

Сильный ветер и гроза, которые обрушились на Самару, уже успели создать серьёзные проблемы на дорогах.
В одном из самых загруженных районов — на повороте с дублера Ново-Садовой на Советской Армии — упало дерево прямо на проезжую часть.
Из-за этого движение практически встало, образовались длинные пробки.
Водителей призывают заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути. Если есть возможность — лучше не рисковать и отложить поездку до стабилизации погоды.
По информации очевидцев, под непогоду попали и другие участки города — например, на улице Революционной зафиксированы падения крупных веток.
Напомним, в регионе действует оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
Горожан просят быть осторожными: избегать длительного нахождения на улице, не парковать машины под деревьями и стараться не находиться рядом с рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами.
Всего 12 июля в Самарской области погибло пять человек, двое из них — из-за падения дерева, об этом ранее рассказал «МК в Самаре».
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