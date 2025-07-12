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Из-за урагана 12 июля в Самаре падали деревья

Сильный ветер и гроза, которые обрушились на Самару, уже успели создать серьёзные проблемы на дорогах.

Сильный ветер и гроза, которые обрушились на Самару, уже успели создать серьёзные проблемы на дорогах.

В одном из самых загруженных районов — на повороте с дублера Ново-Садовой на Советской Армии — упало дерево прямо на проезжую часть.

Из-за этого движение практически встало, образовались длинные пробки.

Водителей призывают заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути. Если есть возможность — лучше не рисковать и отложить поездку до стабилизации погоды.

По информации очевидцев, под непогоду попали и другие участки города — например, на улице Революционной зафиксированы падения крупных веток.

Напомним, в регионе действует оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Горожан просят быть осторожными: избегать длительного нахождения на улице, не парковать машины под деревьями и стараться не находиться рядом с рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами.

Всего 12 июля в Самарской области погибло пять человек, двое из них — из-за падения дерева, об этом ранее рассказал «МК в Самаре».

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