Леденящие душу кадры: Появилось видео из аэропорта, где мужчину затянуло в двигатель самолёта

Известно, что на видео 35-летний строитель, который проник на территорию без билета. Он убегал от сотрудников после прохождения контроля и не обратил внимание, что воздушное судно находится в рабочем состоянии. Он побежал к турбине, куда его засосало. Тело оказалось перемолото.