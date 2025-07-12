Леденящие душу кадры: Появилось видео из аэропорта, где мужчину затянуло в двигатель самолёта

В Италии мужчину засосало в двигатель самолёта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ il_giorno.
Известно, что на видео 35-летний строитель, который проник на территорию без билета. Он убегал от сотрудников после прохождения контроля и не обратил внимание, что воздушное судно находится в рабочем состоянии. Он побежал к турбине, куда его засосало. Тело оказалось перемолото.
После инцидента пилот немедленно остановил движение самолёта. В этот момент на борту находилось более 150 пассажиров. Причины действий погибшего остаются неясными, его личность устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ураган сломал огромную ветку дерева, которая упала на проезжавшее рядом такси и воткнулась в грудь пассажирке. Женщина седела на переднем месте, возле водителя. Обломки дерева обрушились на автомобиль и одна из веток пронзила её. Погибшая была матерью троих детей.