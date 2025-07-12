Еврокомиссия срочно готовит ответные меры на пошлины США

«Совместно с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту из Европейского союза в США с 1 августа», — написал Макрон на своей странице в X. По его оценке, Евросоюзу необходимо проявить максимальную решимость в защите собственных экономических интересов.