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Еврокомиссия срочно готовит ответные меры на пошлины США

Франция и Еврокомиссия выступили против введения США новых таможенных пошлин на европейские товары. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции и глава ЕС будут пытаться договориться с Трампом.

Франция и Еврокомиссия выступили против введения США новых таможенных пошлин на европейские товары. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Совместно с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту из Европейского союза в США с 1 августа», — написал Макрон на своей странице в X. По его оценке, Евросоюзу необходимо проявить максимальную решимость в защите собственных экономических интересов.

Президент Франции подчеркнул, что ответные меры со стороны ЕС будут приняты, если Брюсселю не удастся договориться с Вашингтоном до начала действия новых тарифов. Макрон также отметил, что дальнейшая позиция Евросоюза будет зависеть от исхода переговоров с американской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа на товары из ЕС вводился пошлина в 30%. Об этом Трамп предупредил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в письме. Позже американский лидер опубликовал послание в своей соцсети Truth Social.

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