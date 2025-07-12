Девятилетняя девочка погибла и еще пять детей пострадали в ДТП в Камчатском крае

Девятилетняя девочка погибла и еще семеро пострадали, в том числе пять детей, в аварии с джипом в Камчатском крае. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
В Елизовском районе Камчатского края 40-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, управляя джипом «Тойота Ленд Крузер Прадо», превысила скорость, из-за чего машину занесло и она опрокинулась на левый бок. По словам женщины, она разогналась до 120 километров в час.
В результате аварии погибла девятилетняя девочка. Она сидела на руках у 38-летней женщины-пассажира, которая находилась на переднем сиденье, не пристегнувшись ремнем безопасности. Также пострадала водитель, 38-летняя женщина-пассажир и подростки возрастом 13, 14 и 16 лет, которые не были пристегнуты. Кроме того, травмы получил трехлетний мальчик, сидевший на руках у 18-летней девушки, которая в аварии не пострадала. Всего в салоне находились девять человек.
Правоохранители проводят проверку по признакам состава преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее смерть человека по неосторожности», передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Камчатки».
11 июля на шестом километре трассы А-108 «МБК» в подмосковном Орехово-Зуеве столкнулись три автомобиля, в результате аварии погиб трехлетний ребенок.