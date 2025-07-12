Девятилетняя девочка погибла и еще пять детей пострадали в ДТП в Камчатском крае

В результате аварии погибла девятилетняя девочка. Она сидела на руках у 38-летней женщины-пассажира, которая находилась на переднем сиденье, не пристегнувшись ремнем безопасности. Также пострадала водитель, 38-летняя женщина-пассажир и подростки возрастом 13, 14 и 16 лет, которые не были пристегнуты. Кроме того, травмы получил трехлетний мальчик, сидевший на руках у 18-летней девушки, которая в аварии не пострадала. Всего в салоне находились девять человек.