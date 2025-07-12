На Камчатке в аварии с джипом погибла 9-летняя девочка

В ГАИ также добавили, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности, в частности, и погибшая девочка, которая сидела на переднем сидении на руках у женщины. В момент опрокидывания транспортного средства ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.