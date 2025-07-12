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На Камчатке в аварии с джипом погибла 9-летняя девочка

Автомобиль Toyota Land Cruiser занесло на высокой скорости, джип упал на бок.

Источник: АиФ

Девятилетняя девочка погибла, еще семеро детей были госпитализированы после аварии с джипом в Камчатском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, авария произошла 12 июля на 181-м километре автотрассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Автомобиль Toyota Land Cruiser занесло на высокой скорости, джип упал на бок. Девять человек направлялись на экскурсию в «Соколиный центр».

В ГАИ также добавили, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности, в частности, и погибшая девочка, которая сидела на переднем сидении на руках у женщины. В момент опрокидывания транспортного средства ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга врезалась на авто в здание детсада. По предварительным данным, водитель в момент аварии могла находиться в нетрезвом состоянии.