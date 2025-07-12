Карабахцы начали забастовку в центре Еревана

Отмечается, что протестующие намерены провести ночь на площади Свободы, несмотря на запрет полиции устанавливать палатки. Участники митинга требуют защитить их права, в том числе гарантировать возвращение в родные дома, а также решить жилищные и социальные вопросы. Они также настаивают на реализации государственных программ поддержки и призывают остановить отъезд карабахских армян за границу.